"ROBİNHO, TFF 1. LİGİ KABUL ETMEDİ"

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, yabancı futbolcu kuralıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan çıkacak kararı beklediklerini söyledi.

Karaman, yaptığı açıklamada, şanssız bir dönemin ardından bir alt lige düştüklerini, doğru planlama ile kaldıkları yerden devam ederek takımı yabancı oyuncular dışında büyük oranda korumayı başardıklarını belirtti.

Şampiyonluk yarışında derin bir kadro kalitesinin önemine değinen Karaman, "Yerli oyuncu alternatifimiz az. Süper Lig ve TFF 1. Lig'i taradık. Burada da oyuncu grubunun çok az olduğunu düşünüyoruz. Yurt dışındaki birkaç gurbetçi oyuncu ile görüşmemiz var." şeklinde konuştu.

Süper Lig'den bir alt lige düşen takımların yabancı uygulaması ile zorluk yaşadığını belirten Karaman, şöyle devam etti:

"Federasyondan yabancı oyuncularla ile ilgili çıkacak kararı bekliyoruz. Beş yabancı oyuncu oynatırken beşini tribüne gönderiyorsunuz. Bu, kulüplere çok büyük bir zarar. O zaman on oyuncu yerine beş yabancı olsun. Beş sahada, üç kenarda. Çıkan yabancı yerine yabancı girerse olabilir. Hele bir üst ligden düşen takımlar için çok büyük maddi anlamda mağduriyet. Bunun acil bir şekilde çıkmasını bekliyoruz."

Geçmiş yıllarda transferin son dönemlerinde çok büyük hatalar yaparak yaralar aldıklarını anlatan Karaman, "Hem ekonomik hem de oyuncu transferinde çok büyük hatalar yaptık. Bu benim şahsi görüşüm. Yönetimsel olarak değerlendirmiyorum. Aynı hatalardan uzaklaşmak kısa sürede iki oyuncuyu bitirip işimize bakmalıyız." şeklinde konuştu.

- "Henüz transferimiz bitmiş değil"

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerine dikkat çeken Karaman, lige az bir zaman kaldığını ve yoğun bir tempoya gireceklerini, bu süreçte çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Mevcut kadroyu yabancı oyuncuların haricinde korumalarına rağmen eksiklerin net olarak göründüğünü vurgulayan Karaman, "Transfer döneminin tamamlanmasına bir ay var. Genç bir kaleci takviyesinin yanında Mehmet Uslu ve Samudio'yu kadromuza kattık. Henüz transferimiz bitmiş değil, iki tane daha mutlaka iyi transfer yapacağız. Hedefimiz iyi bir takım oluşturmak. Bu sene burada misafir olduğumuzu gösterip oynadığımız futbol ile de takdir almamız gerekiyor." diye görüş belirtti.

Karaman, özellikle defans bölgesinde oyuncu açığı olduğuna değinerek, "Bir veya iki yabancı oyuncu transferi yapacağız. Bir kere Ümit Kurt'un yanına mutlaka çok iyi bir stoper almak zorundayız. Transferlerde hep nokta transferi konuştuk ama bu olmazsa olmazlardan biri. Nokta ile ilgisi yok. Bu transfer olmazsa herkesin hakli eleştiri hakkı var. Bizim kendi izlediğimiz oyuncular var. Geçmişte birlikte olduğumuz oyuncu grupları var. Bunu bir hafta içerisinde netleştirip bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Robinho TFF 1. Ligi kabul etmedi"

Alınan futbolcular konusunda sürekli eleştirildiğini kaydeden Karaman, "Son 2,5 sezondur buradayım ve 2 sezondur transfer yaşıyorum. İnsanlar 'Evet. Çok büyük bir transfer. Önemli katkı yapacaktır.' diyeceği bir transferi yapmak istiyoruz. Takımda mutlaka bir yıldız olacak." dedi.

Brezilya'da çok önemli bir transfer çalışması yürüttüklerine vurgu yapan Karaman, şunları kaydetti:

"Atletico Mineiro takımını izledim. Robinho da orada forma giyiyordu. Son maçında yedek olduğu için görev almadı. Rizeli yıllardır yıldız bir oyuncu bekliyor. Başkanımız da bu konuda son derece istekli. Robinho için 'Alabiliyorsak getirelim.' dedi. Fakat bir alt lige gelmek istemedi. Bir üst lig için olur almıştık. Bu anlamda Brezilya'da birkaç yıldız oyuncuyla ilgili iletişimimiz devam ediyor. Sonuçlandırmaya çalışıyoruz."