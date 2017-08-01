"HEDEFİM ÇİFT HANELİ GOL SAYISINA ULAŞMAK"

Kayserispor'un deneyimli golcüsü Umut Bulut, Süper Lig'de önümüzdeki sezon da en büyük şampiyonluk adayının Beşiktaş olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde açıklamada bulunan Umut, "Beşiktaş, bana göre en hazır durumda olan ve en iyi takım. Oturmuş kadrosuna her sene birkaç nokta transfer yapıp istikrarlı şekilde yollarına devam ediyorlar. Bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş." dedi.

Trabzonspor ve Galatasaray gibi takımların formalarını da giyen deneyimli futbolcu, şampiyonluk yarışı hakkında şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın hazır bir kadrosu var. Başakşehir'in de iyi transferler yaptı. Galatasaray da önemli transferlere imza attı, Fenerbahçe ve Trabzonspor da büyük takımlar ama oturmuş kadrosuyla bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş. İlk 5-6 bu takımlar arasından oluşur. Biz Anadolu takımları için önemli olan 6-7'yi zorlayabilmek. Hedefimiz de bu. Çünkü bu takımların kalitesine yaklaşmak Anadolu takımları için zor ama bu yolda mücadele vereceğiz."

- "Türkiye'ye iyi futbolcular geliyor"

Bu sene de Süper Lig'de ekiplerin çok iyi futbolcuları kadrolarına kattığını belirten Umut, transfer edilen oyuncuların kalitesi orantısında takımlarda gelişme olmadığını aktardı.

"Türkiye'ye her sene iyi futbolcular geliyor ama Türk takımları istenilen yere geliyor mu, o biraz soru işareti." diyen deneyimli futbolcu, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye gelen futbolcuların hepsi çok iyi ama ben sistem hatası olduğunu düşünüyorum. Sistemsizlikten dolayı gelen futbolcular uyum sorunu yaşıyor. Her takımın kendisine göre hedefi var, özellikle 4 büyüklerin. Bunlar başarı yakalayamayınca, futbolcular da bu sisteme hemen ayak uyduramayınca her sene birçok futbolcu geliyor ve birçok futbolcu gidiyor. Bu da kulüplere maddi anlamda büyük zarar veriyor. Sistemde hata var, onu büyüklerimiz daha iyi bilir. Bunun düzeltilmesi gerekiyor."

- "Hocamız çok agresif biri"

Umut Bulut, yeni teknik direktörleri Marius Sumudica'nın çok hırslı bir teknik adam olduğunu vurgulayarak, "Hocamız çok agresif biri, bunu antrenmanda da gösteriyor. Pozitif ve ikili ilişkileri iyi olan bir hoca. Kayserispor'a pozitif bir enerji verecektir. Lige renk katan bir takım olacağımıza da inanıyorum. Bu yolda kendi pozitif enerjisini bize de yansıtıyor, bizler de oyuncular olarak bu enerjiyi sahaya yansıtıp, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un çok sayıda kaliteli futbolcu aldığını ama bunun başarının garantisi olmadığının altını çizen Umut, "İyi bir takım olmak kolay değil, zamana da ihtiyacımız var. En kısa zamanda takım olup, daha sonra hedeflerimizi koyabiliriz. Çünkü son iki sezonda çok sıkıntı yaşadık. Lig başlamadan önlemlerimizi alıp ligi rahat bir yerde bitirmek istiyoruz." sözlerine yer verdi.

- "Hedefim çift haneli gol sayısına ulaşmak"

Trabzonspor ve Galatasaray'da sezonları çift haneli gol sayıları ile bitirdiğini hatırlatan Umut, yeni sezonda da hedefinin bu olduğunu açıkladı.

Deneyimli futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Esas oynadığım mevki tek forvet, geçen sene tek forvet oynayamadım, hep sağda solda oynadım. Birazcık gol bölgesinden uzak kaldım, takımın durumu da zordu. Bu nedenle gol sayım düşük kaldı. Önde oynadığım zaman daha çok skor anlamında başarılı olacağımı düşünüyorum. Bu sene hedefim çift haneli gol sayısına ulaşmak."