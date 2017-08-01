"DOPİNG YAPAN SPORCU, DÖNSE BİLE MİLLİ TAKIMA ALINMAYACAK"

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 4-13 Ağustos'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yeni madalyalar kazanmayı umduklarını söyledi.

Çintimar, yaptığı açıklamada, Türk atletizm tarihinde dünya şampiyonlarında 2 madalya alındığını ve 8 final yarışıldığını belirterek, "Londra'ya rekor sayıyla katılıyoruz. Rekorlarla katıldığımız bir organizasyonda tarihimizde iki madalya var. Neden yenileri olmasın umudumuz var. Amacımız, en iyi şekilde ülkemizi temsil edebilmek. Bundan önce koştuğumuz 8 finalimiz var. Bu organizasyonda 8'den fazla final yarışmak istiyoruz. Öyle de olacağına inanıyoruz. Birinci amacımız final koşabilmek. Finallerden sonra da o sporcumuzun, o günkü atmosferin ve Mevla'mın bize bahşedeceğidir." diye konuştu.

Atletizmde hemen hemen her gün 1-2 madalya haberi paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Çintimar, şöyle devam etti:

"Son olarak dağ koşusunda Bahar Atalay, dünya ikincisi oldu. Bunlar güzel şeyler. Ülkemizi güzel yerlerde temsil edebilmek, sporcularımızın ve bizlerin en büyük görevi. Sporcularımızın bu görevi yerine getirdiğine inanıyorum. Elde edilen başarılarda çok ciddi emekler var. Gençlerimizi daha ileri götürmek için uğraşıyoruz. Hedefimiz, olimpiyatlar. Bunun öncesinde Dünya Şampiyonası var. Mevlam, hem çocuklarımıza hem de bizlere güç ve kuvvet versin. Londra'dan çıkacak bir madalya, hem bizi hem de Türk atletizmini çok mutlu edecektir. Bunun için de çocuklarımız elinden geleni yapacaktır."

TAF Başkanı Çintimar, Dünya Şampiyonası'na genç sporcuların da olduğu bir kadro ile gidildiğini vurgulayarak, "Dünya Şampiyonası'na giden 27 sporcu içinde geçen günlerde Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yarışan sporcumuz da var. Ahmet Kasap ve Mahsun Korkmaz genç sporcularımız. Bunlardan Londra'da madalya beklemek, böyle bir beklenti içine sokmak haksızlık olur. Bunlara Eda Tuğsuz da dahil. Hepsinin birinci hedefi final koşabilmek. Buraya giden bütün sporcularımızın final koşabilme şansı var." ifadelerini kullandı.

- "Doping yapan sporcu, dönse bile milli takıma alınmayacak"

Fatih Çintimar, dopingle mücadelede çok önemli çalışmalar yaptıklarını ve radikal kararlar aldıklarını bildirdi.

Doping yaptığı tespit edilen sporcuların cezaları bitmesine rağmen milli takımlara alınmayacağını aktaran Çintimar, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın aileleriyle, kulüpleriyle, antrenörleriyle toplantılar yaptık. Bu konuda radikal kararlar aldık. 1 Nisan 2017 itibariyle dopingden yakalanıp dönen hiçbir sporcu, dönmesine rağmen milli takımımızda görev alamayacak. Kusura bakmasın camiamıza leke sürdüğü için girmesine izin vermeyeceğiz. Gerekli her türlü bilgilendirmeyi yaptık. Çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Şu an sporcularımızda doping çıkma ihtimalini düşünmüyoruz. Dopingi ben, Bakanım, Başbakanım ve Cumhurbaşkanım istemiyor. O halde yapanın tek amacı, bu isimlere ve ülkeye ihanettir. Biz de ihaneti kabul etmiyoruz. Bu düşünceyle hiçbir sporcumuz buna tevessül etmedi. Etmemek için de büyük bir gayret içindeler. İnşallah dopingin ülkemizde bir daha görülmemesi dileğiyle ve temennisiyle çalışmalarımıza devam ediyor."

- "Değerlerimizi yukarı taşıdığımız zaman hiç kimseye muhtaç olmayacağız"

Milli takımda yer alan devşirme sporculara değer verdiklerini aktaran Çintimar, "Kendi değerlerimizin farkında olduğumuz ve değerlerimizi yukarı taşıdığımız zaman hiç kimseye muhtaç olmayacağız." dedi.

Kendi dönemlerinde milli takıma devşirme sporcu alınmadığını vurgulayan TAF Başkanı, "Dönemimizde ülkemize iltica etmiş sporcu yok. Bizden önce gelen sporcularımız başımızın tacıdır. Hiçbirine 'bu ülkeye neden geldin' deme hakkına ve haddine sahip değiliz. İnsanlar, bizim kimliğimizi taşıma onurunu almışsa bağrımıza basmamız gerekiyor. Çanakkale'de Yemen'den Fas'tan gelerek bizim yanımızda savaşan askere 'git' demedik. Burada da diyemeyiz. Çünkü bizim bayrağımızı benimsemiş, özümsemiş insanlar." şeklinde görüş belirtti.

Küba asıllı milli atlet Yasmani Copello Escobar'in Türkiye'ye duyduğu sevgiye değinen Çintimar, şu ifadeleri kullandı:

"Escobar, ülkemizle ilgili konuşurken bile ağlayabiliyor. Bu sporcularımızın sayısının artması mı, yoksa lokomotif olarak diğer sporculara örnek olması mı önemli. Tabii ki gençlerimize örnek olmasını isteriz. Altyapıdan bütün çocuklarımızın spora kazandırılması yönünde çabamız olacak. Devşirme sporcuları hiçbir zaman yabancı olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Bizimle birlikte Türkiye'de doğan herkes daha fazla çalışmalı, profesyonelce yürümeli ki 18 milyon genç nüfusu olan ülkenin atletizm takımları tam olsun. Bizde her türlü yetenek var. Mizgin Ay, dünya şampiyonu oldu. Ramil Guliyev, Azerbaycan kökenli sonuna kadar Türk'tür. 100 metredeki yeri belli. Eda Tuğsuz, cirit atmada dünya lideri oldu. Emel Dereli, gülle atmada dünya rekortmeni."

- "Başarılarımızın katlanarak devam edeceğine inanıyorum"

Fatih Çintimar, alt yaş kategorilerinde milli sporcuların elde ettiği başarılara değinerek, bunların devamının artarak geleceğine inandığını dile getirdi.

Genç sporcuların yetişmesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezileri'nin (TOHM) önemine vurgu yapan Çintimar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıldızlar Dünya Şampiyonası, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ve Avrupa Gençler Şampiyonası, tarihimizin en başarılı organizasyonları. 2017 Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali (EYOF) bundan önce aldığımız madalyaların toplamı kadar kürsü gördüğümüz bir organizasyon. İşitme Engelliler Olimpiyatları da aynı şekilde çok başarılıydı. İşitme Engelliler Spor Federasyonumuza da teşekkür ediyorum. Bu başarılarımızın katlanarak devam edeceğine inanıyorum. Şu an altyapıda çok ciddi bir organizasyon var. Olimpik kadroda şu an 85 sporcu var. Bunları 80'ine yakını TOHM sporcusu. Bu sporcularımızla, hızlı bir ivmelenmeyle yukarı doğru çıkıyoruz."