UEFA'dan ManU'ya "doping" cezası!
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UEFA'DAN MANU'YA "DOPİNG" CEZASI!

UEFA'dan ManU'ya "doping" cezası!

UEFA'dan Manchester Unitedlı oyunculara 'doping' cezası…

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UEFA'dan Manchester Unitedlı oyunculara 'doping' cezası…

Phil Jones ve Daley Blind, UEFA doping yönetmeliğini ihlal ettikleri için suçlu bulundu.

UEFA Avrupa Ligi finali sonrası doping kontrolüne alınmak istenen iki oyuncu, şampiyonluk sevinci kutlamalarına katılacaklarını öne sürerek, sorun çıkardı.

Yönetmeliklere aykırı bu hareketleri gerekçesiyle Manchester United’ın iki savunma oyuncusu Phil Jones ve Daley Blind’a ayrı ayrı 5 bin Avro para cezası verildi.

Ayrıca Jones, UEFA’nın doping kontrol görevlisine hakaret ettiği için iki maçtan men edildi.

Jones bu nedenle, Real Madrid'le oynanacak Süper Kupa ile Şampiyonlar Ligi açılış maçında yer alamayacak.

Manchester United kulübü de 10 bin avro ile cezalandırıldı.

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