Devler Ligi'nde rövanş zamanı
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DEVLER LİGİ'NDE RÖVANŞ ZAMANI

Devler Ligi'nde rövanş zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları bugün başlıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları bugün başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. ön eleme turu rövanşları, 1 ve 2 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Bu turdaki tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, 3-3 biten ilk maçın rövanşında, Belçika ekibi Club Brugge'ü 2 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te ağırlayacak.

Üçüncü ön eleme turunda oynanacak rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

1 Ağustos Salı

20.00 Sheriff (Moldova) - Karabağ (Azerbaycan) (0-0)

2 Ağustos (Çarşamba):

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - AEK (Yunanistan) (2-0)

20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Viitorul (Romanya) (0-1)

20.00 BATE (Belarus) - Slavia Prag (Çekya) (0-1)

20.45 Medipol Başakşehir - Club Brugge (Belçika) (3-3)

21.00 Kopenhag (Danimarka) - Vardar (Makedonya) (0-1)

21.15 Young Boys (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-3)

21.15 Viktoria Plzen (Çekya) - FCSB (Romanya) (2-2)

21.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (0-2)

21.30 FH Hafnarfjördur (İzlanda) - Maribor (Slovenya) (0-1)

21.45 Ajax (Hollanda) - Nice (Fransa) (1-1)

21.45 Olympiakos (Yunanistan) - Partizan (Sırbistan) (3-1)

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Salzburg (Avusturya) (1-1)

21.45 Rosenborg (Norveç) - Celtic (İskoçya) (0-0)

21.45 Legia (Polonya) - Astana (Kazakistan) (1-3)

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