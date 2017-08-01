SOSA, SÜPER LİG YOLUNDA!

İtalyan basını, Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın Antalyaspor yolunda olduğunu iddia etti.

Sky İtalia'nın haberine göre, 2014-2016 yıllarında Beşiktaş forması giyen Arjantinli oyuncu için Milan ile Antalyaspor anlaşmada son noktaya geldi.

Akdeniz ekibi, tecrübeli futbolcuyu ikna ettiği takdirde de bu transfer gerçekleşecek.

Geçen sezon Milan formasıyla çıktığı 15 maçta 3 asist yapan Sosa, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü tur ilk maçında kadroya girememişti.

Arjantinli oyuncunun, teknik direktör Montella'nın planlarında olmadığı da haberde yer aldı.