TFF, Lucescu ile temasta!
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TFF, LUCESCU İLE TEMASTA!

TFF, Lucescu ile temasta!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Mircea Lucescu'ya teklif götürmeye hazırlanıyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Mircea Lucescu'ya teklif götürmeye hazırlanıyor.

Şenol Güneş ile görüşen ve sonuç alamayan Başkan Demirören'in, Türkiye tecrübesi bulunan Lucescu'yla temasa geçtiği öğrenildi.

Lucescu'nun da A milli takımı çalıştırmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın genel direktörlük için götürdüğü teklifi reddeden Rumen çalıştırıcı, kariyerine teknik direktör olarak devam etme niyetinde olduğu biliniyor.

2001-02 sezonunda Galatasaray'ı, 2002-03 sezonunda ise Beşiktaş'ı Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Mircea Lucescu, 2004 - 2016 yılları arasında Shakhtar Donetsk'le büyük başarılar elde etti. 

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