TFF, LUCESCU İLE TEMASTA!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Mircea Lucescu'ya teklif götürmeye hazırlanıyor.
Şenol Güneş ile görüşen ve sonuç alamayan Başkan Demirören'in, Türkiye tecrübesi bulunan Lucescu'yla temasa geçtiği öğrenildi.
Lucescu'nun da A milli takımı çalıştırmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
Galatasaray'ın genel direktörlük için götürdüğü teklifi reddeden Rumen çalıştırıcı, kariyerine teknik direktör olarak devam etme niyetinde olduğu biliniyor.
2001-02 sezonunda Galatasaray'ı, 2002-03 sezonunda ise Beşiktaş'ı Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Mircea Lucescu, 2004 - 2016 yılları arasında Shakhtar Donetsk'le büyük başarılar elde etti.