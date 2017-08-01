Gaziantep Basketbol'da transfer
﻿
Site İçi Arama
﻿

GAZİANTEP BASKETBOL'DA TRANSFER

Gaziantep Basketbol'da transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li Sean Armand'ı transfer etti.

257 Okunma

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li Sean Armand'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, bu kapsamda daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da görev alan Armand ile anlaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 29 maçta 29.6 dakika, 14.9 sayı, yüzde 40 üçlük ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynayan 25 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu bu sezon takımımız için mücadele edecek."

ETİKETLER
Gençlerbirliği evinde çalıştı
1
Yiğiner: "Ankaragücü, zirveyi zorlayacak"
Ndiaye, Galatasaray'da...
1
Ankaragücü, Altındağ'dan yardım talep etti
TSYD Kupası'nda kura çekildi
1
Samsunspor - Ankaragücü maçı canlı yayında...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿