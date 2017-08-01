TFF'den Şenol Güneş açıklaması
﻿
Site İçi Arama
﻿

TFF'DEN ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI

TFF'den Şenol Güneş açıklaması

TFF, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile bir görüşme yapıldığını, deneyimli teknik adamın teklifi kabul etmediğini ve bu kararın saygıyla karşılandığını duyurdu.

435 Okunma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile bir görüşme yapıldığını, deneyimli teknik adamın teklifi kabul etmediğini ve bu kararın saygıyla karşılandığını duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübünün bilgisi dahilinde teknik direktör Sayın Şenol Güneş ile Beşiktaş'taki görevinin yanı sıra A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için federasyonumuzda bir görüşme yapılmış, kendisine 2018 Dünya Kupası kalan grup eleme maçlarında görev yapması için bir öneride bulunulmuştur. Yapılan görüşme sonucunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Sayın Şenol Güneş'in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz."

ETİKETLER #Beşiktaş
Beşiktaş'tan TFF'ye "Güneş" yanıtı
Demirören, Şenol Güneş'le buluştu
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Delgado noktayı koydu
Beşiktaş-Las Palmas hazırlık maçından notlar
Pepe transfer sürecini anlattı!
Beşiktaş'tan pota altına takviye
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿