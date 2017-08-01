Fenerbahçe'ye sakatlık şoku
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE'YE SAKATLIK ŞOKU

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Mehmet Ekici, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

387 Okunma

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Mehmet Ekici, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Antrenmanda sakatlanan Mehmet Ekici'nin sol arka adalesinde 2. dereceden yırtık tespit edildi.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Simon Kjaer Sevilla'da
Fenerbahçe, Sturm Graz'a hazırlanıyor
Fenerbahçe transferde atağa kalkıyor
Sturm Graz deplasmanda galip
Kocaman'dan Ahmethan'a görev
Graz'da iki ilk yaşandı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿