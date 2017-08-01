Trabzonspor-Alaves maçına yoğun ilgi
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TRABZONSPOR-ALAVES MAÇINA YOĞUN İLGİ

Trabzonspor-Alaves maçına yoğun ilgi

Trabzonspor'un, 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Alaves ile yapacağı dostluk maçına taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

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Trabzonspor'un, 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Alaves ile yapacağı dostluk maçına taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bordo-mavili kulüp, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 2 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.45'te Alaves ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerini, 29 Temmuz Cumartesi günü satışa çıkardı.

Karşılaşmaya kısa bir süre kala bordo-mavili taraftarlar, takımlarını bu sezon ilk kez canlı izleme şansı bulacakları karşılaşmanın biletleri için satış noktalarına gitti.

Yaz tatili dolayısıyla memleketlerine gelen gurbetçilerin de ilgi gösterdiği maç için gişeler önünde uzun kuyruklar oluştu.

Trabzonspor Kulübünün, 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla karşılaşma öncesi konser, halk oyunu, havai fişek ve ışık gösterilerinin yanı sıra taraftarlara özel sürprizler hazırladığı belirtildi.

Kutlamalar, dostluk maçının ardından stadyumun arka tarafındaki sahilde meşale gösterisiyle sona erecek.

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