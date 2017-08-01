Milli tekvandocu törenle karşılandı
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MİLLİ TEKVANDOCU TÖRENLE KARŞILANDI

Milli tekvandocu törenle karşılandı

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli tekvandocu Elif Yenigün, memleketi Eskişehir'de törenle karşılandı.

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Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli tekvandocu Elif Yenigün, memleketi Eskişehir'de törenle karşılandı.

Yenigün için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binasının bahçesinde tören düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy törende yaptığı konuşmada, Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcularından Elif Yenigün'ü karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milli sporcu ve antrenörü İsa Şahin'i tebrik eden Aksoy, "Eskişehir için önemli bir başarı. Bundan sonra da başarıların devamını diliyorum. Genç sporcularımız da gelecekte madalya kazanacaktır.Dünyanın 3'üncü büyük organizasyonu olan 97 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katıldığı büyük bir organizasyonda, Elif kardeşimiz Türkiye'yi gururlandırdı. Kendisini ayrıca tebrik ediyoruz. Allah yolunu açık etsin. Tabii burada genç kardeşlerimiz kendisini karşıladılar. Bundan sonrada bu genç kardeşlerimize inşallah bu madalyalar nasip olur." diye konuştu.

Milli tekvandocu Elif Yenigün ise Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığı için mutluluk duyduğunu belirterek, başarısının gençlere örnek olması temennisinde bulundu.

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