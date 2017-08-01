Beşiktaş'tan TFF'ye "Güneş" yanıtı
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BEŞİKTAŞ'TAN TFF'YE "GÜNEŞ" YANITI

Beşiktaş'tan TFF'ye "Güneş" yanıtı

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Şenol Güneş'e gelen teknik direktörlük teklifine olumsuz yanıt verdi.

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Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Şenol Güneş'e gelen teknik direktörlük teklifine olumsuz yanıt verdi.

İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama:

"Öncelikle Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için başarılı hocamız Sayın Şenol Güneş’in adının geçmesinden tüm camiamızın onur duyduğunu bir kez daha dile getirmek isteriz. Milli Takım hepimizin Milli Takımı'dır. Milli Takımımız'ın başarısı hepimizin başarısıdır.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Başkanımız Sayın Fikret Orman’ın bilgisi dahilinde hocamız Sayın Şenol Güneş’e Beşiktaş'taki görevi devam ederken, aynı zamanda Milli Takımımızı da yönetmesi için 4 maçlık bir teklif sunulmuştur. Bu teklifle ilgili hem Başkanımız hem de Teknik Direktörümüz ortak bir değerlendirme yaparak böyle bir çalışma modelinin hem hepimizin ortak gururu olan Milli Takımımıza hem de ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Beşiktaşımıza katkı sağlamayacağı konusunda hemfikir olmuştur.

Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören arasında bugün Başkanımız Sayın Fikret Orman’ın bilgisi dahilinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde de bu ortak karar tekrar ifade edilmiş, bu onurlu görev için yapılan bu kıymetli teklife teşekkür edilmiştir.

Dolayısıyla tüm kamuoyunun haklı takdirini kazanmış başarılı hocamız Sayın Şenol Güneş, son iki sezondur olduğu gibi Beşiktaşımızın yeni başarıları için çalışmaya devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

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