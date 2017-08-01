YİĞİNER: "ANKARAGÜCÜ, ZİRVEYİ ZORLAYACAK"

1

Cankirili Simsar Seco

1 Ağustos 201703:00

Taraftar o stadi doldurmazsa isimiz zor ama takim ilk 3 de kendine saglam yer bulsun o stad yikilir orasida garanti..19 Mayista her hafta ful cekmese 15000 e oynayan takim en az bir o kadar kombineyi satmazsa burada bir sorun vardir onu duzeltmek lazim..Bence stada kac Otobus kalkacak nereden kalkacak bunlarida taraftara bir aciklarsaniz taraftarda guvende hisseder..