YİĞİNER: "ANKARAGÜCÜ, ZİRVEYİ ZORLAYACAK"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Uluslararası Büyük Ankara Festivali’ kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde (eski Hipodrom) yer alan Ankaragücü Standını ziyaret etti.
Ankaragücü armalı lisanslı ürünlerin satışa sunulduğu stantta bir süre taraftarlarımızla sohbet eden Başkan Mehmet Yiğiner; tüm taraftarları fuar alanında yer alan standa davet etti.
Stantta, Ankaragücü’nün lisanslı ürünlerinin yanı sıra passolig ve kombine satışlarının da yapıldığını hatırlatan Başkan Mehmet Yiğiner, ”2017-2018 sezonu öncesi zirveyi zorlayacak güçlü ve yarışmacı bir takım kurmaya çalıştık. İnanıyoruz ki TFF 1. Lig’de göze hoş gelen futbol oynayarak taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerine cevap verebilecek sonuçlara imza atacağız. Taraftarlarımız takımlarını izlemek için mutlaka passolig kartlarını almalılar. Passolig kartı almayan taraftarlarımız ‘Uluslararası Büyük Ankara Festivali’ fuar alanındaki Ankaragücü Stand’ını ziyaret ederek passolig kartlarını alabilirler.” dedi.