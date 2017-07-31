Başakşehir-Club Brugge maçına Romen hakem
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BAŞAKŞEHİR-CLUB BRUGGE MAÇINA ROMEN HAKEM

Başakşehir-Club Brugge maçına Romen hakem

Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 2 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı rövanş maçını, Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek.

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Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 2 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı rövanş maçını, Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Kovacs düdük çalacak.

Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene'nin yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Iulian Calin olacak.

Medipol Başakşehir ile Club Brugge arasında Belçika'da oynanan ilk karşılaşma 3-3 berabere bitmişti.
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