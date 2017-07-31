Türkiye 46 madalyayla dördüncü oldu
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TÜRKİYE 46 MADALYAYLA DÖRDÜNCÜ OLDU

Türkiye 46 madalyayla dördüncü oldu

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye, madalya sıralamasında 4'üncülüğü elde etti.

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2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye, madalya sıralamasında 4'üncülüğü elde etti.

Samsun'da düzenlenen organizasyonda madalya mücadelesi sona erdi.

Türkiye, 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz olmak üzere topladığı 46 madalya ile genel sıralamada 4'üncü oldu.

İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Rusya, 85 altın, 53 gümüş ve 61 bronz olmak üzere 199 madalyayla genel sıralamada zirvede yer aldı.

Rusya'nın ardından 21 altın, 42 gümüş ve 36 bronzla 99 madalya elde eden Ukrayna, ikinci sırayı aldı. 18 altın, 20 gümüş ve 14 bronz olmak üzere 52 madalyaya sahip Güney Kore, üçüncü sıranın sahibi oldu.

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