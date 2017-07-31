SAMSUN'DAKİ DEV ORGANİZASYON SONA ERDİ

97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcuyu buluşturan 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcuyu buluşturan 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Olimpiyat Oyunları’nın başarıyla organize edilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

18 Temmuz’da başlayan ve 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcuyu buluşturan 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

Türk spor tarihinin ve en geniş katılımlı spor organizasyonu 2017 Samsun İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Katılımcı ülke bayraklarının kortejiyle başlayan törende, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak birer konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Deaflympics Samsun 2017 Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, ICSD bayrağını Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir’e, Kihtir de bu bayrağı ICSD Başkanı Valery Rukhledev’e temsil etti.

Kapanış seremonisi halk oyunları gösterilerinin ve Murat Dalkılıç konserinin ardından sona erdi.

ETİKETLER