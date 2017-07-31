SÖYLEMEZGİLLER'İN AVUKATINDAN SERT AÇIKLAMA

Geçen sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da forma giyen Kağan Söylemezgiller'in avukatı Aydın Özcan, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim'in müvekkili hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili olarak hukuki süreç başlattıklarını bildirdi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim'in katıldığı bir radyo programında o dönem takımda forma giyen Kağan Söylemezgiller'in 14 Mayıs 2017'de oynanan Manisaspor-Şanlıurfaspor maçında penaltı yaptırdığı ve bilinçli şekilde kırmızı kart gördüğünü söylediğini belirtti.

Yetim'in "Şanlıurfaspor'un düşürülmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Lige iade istiyoruz." dediğini kaydeden Özcan, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu açıklaması ile de asıl amaç ve talebini ortaya koymuştur. Hukuka ve insan haklarına tamamen aykırı, masumiyet karinesi ihlal edilerek, 'çamur at izi kalsın' mantığı ile yapılan bu mesnetsiz açıklama ile ilgili olarak adı geçenler hakkında cezai ve hukuki süreç tarafımızca başlatılmıştır. Söz konusu karalamaların transfer sürecine denk gelmesi müvekkilimizi gerek maddi gerekse de manevi anlamda ciddi şekilde yıpratmıştır. Tüm maddi ve manevi tazminat haklarımızı saklı tutmak kaydıyla söylemek isteriz ki, müvekkilimizin kişilik haklarına basın ve yayın yolu ile yapılan saldırı kati suretle kabul edilebilir değildir."