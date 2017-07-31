BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ CLUB BRUGGE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, Club Brugge ile Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımı ile deplasmanda 3-3 berabere kalan turuncu mavili takım, avantajını sürdürüp tur atlamak istiyor.
İlk maçta 2-0 geride kapadığı ilk yarının ardından yaptığı geri dönüşle tur konusunda avantaj sağlayan temsilcimizde moraller yerinde. Medipol Başakşehir'e play off turuna yükselebilmesi için her türlü galibiyetin yanı sıra 0-0, 1-1 ve 2-2'lik beraberlikler de yetecek.
Maçta 90 dakika 3-3'lük beraberlikle tamamlanırsa, uzatma dakikaları oynanacak. Eşitlik uzatmalarda da bozulmazsa, penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek.
İlk maçta alınan 3-3'lük skorun üzerindeki her türlü beraberlik ise Club Brugge'e yarayacak.
Saat 20.45'te başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek.