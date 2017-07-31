Başakşehir'in rakibi Club Brugge
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ CLUB BRUGGE

Başakşehir'in rakibi Club Brugge

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, Club Brugge ile Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. 

177 Okunma

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, Club Brugge ile Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. 

Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımı ile deplasmanda 3-3 berabere kalan turuncu mavili takım, avantajını sürdürüp tur atlamak istiyor.

İlk maçta 2-0 geride kapadığı ilk yarının ardından yaptığı geri dönüşle tur konusunda avantaj sağlayan temsilcimizde moraller yerinde. Medipol Başakşehir'e play off turuna yükselebilmesi için her türlü galibiyetin yanı sıra 0-0, 1-1 ve 2-2'lik beraberlikler de yetecek.

Maçta 90 dakika 3-3'lük beraberlikle tamamlanırsa, uzatma dakikaları oynanacak. Eşitlik uzatmalarda da bozulmazsa, penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek.

İlk maçta alınan 3-3'lük skorun üzerindeki her türlü beraberlik ise Club Brugge'e yarayacak.

Saat 20.45'te başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek.
Başakşehir-Club Brugge maçına Romen hakem
Başakşehir'in konuğu Club Brugge
1
İlk 3 haftalık program belli oldu
Milli Takım'da Terim dönemi bitti
Başakşehir'e yeni sponsor
İşte Başakşehir'in Club Brugge maçı muhtemel 11'i
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿