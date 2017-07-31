İŞİTME ENGELLİLER OLİMPİYATLARI'NDA TARİHİ BAŞARI

Türkiye, ilk kez ev sahipliği yaptığı İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda tarihi bir başarıya imza attı.
İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihinde daha önce toplam 84 madalya elde eden ay-yıldızlılar, Samsun'da düzenlenen organizasyonda 46 madalya almayı başardı.
Olimpiyatları dördüncü sırada tamamlayan Türkiye, en büyük başarıyı 5 altın ve 4 bronz ile ata sporu güreşte yaşadı.
Organizasyonda erkekler futbol, voleybol, hentbol gibi takım sporlarında şampiyonluğa ulaşan milliler, teniste de ilk kez madalya kazandı.