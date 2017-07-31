İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda tarihi başarı
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İŞİTME ENGELLİLER OLİMPİYATLARI'NDA TARİHİ BAŞARI

İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda tarihi başarı

Türkiye, ilk kez ev sahipliği yaptığı İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda tarihi bir başarıya imza attı.

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Türkiye, ilk kez ev sahipliği yaptığı İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda tarihi bir başarıya imza attı.

İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihinde daha önce toplam 84 madalya elde eden ay-yıldızlılar, Samsun'da düzenlenen organizasyonda 46 madalya almayı başardı.

Olimpiyatları dördüncü sırada tamamlayan Türkiye, en büyük başarıyı 5 altın ve 4 bronz ile ata sporu güreşte yaşadı.

Organizasyonda erkekler futbol, voleybol, hentbol gibi takım sporlarında şampiyonluğa ulaşan milliler, teniste de ilk kez madalya kazandı.

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