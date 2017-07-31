SAMSUN'A 10 MİLYON DOLAR GELİR

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Toktaş, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları ile Samsun'da 10 milyon dolara yakın turizm geliri elde edildiğini bildirdi.

Toktaş, yaptığı yazılı açıklamada, olimpiyatın Samsun esnafının yüzünü güldürdüğünü belirtti. 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın kapanış töreniyle sona erdiğini hatırlatan Toktaş, oyunlarda 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun mücadele ettiğini kaydetti.

Samsun'a ülke delegasyonlarıyla 5 bin 250 yurt dışı katılım sağlandığını aktaran Toktaş, "Deaflympics ile birlikte Samsun spor turizminin önemli bir şehri oldu. Sadece konaklama anlamında şehre para girişi 5 milyon dolar olurken diğer gelirlerle birlikte toplam 10 milyon dolara yakın bir turizm geliri elde edilmiş oldu. Bu anlamda ülkemizde farklı turizm alternatiflerinin olduğunu ve bundan da para kazanılabileceğini yaşayarak göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat oyunlarının Samsun esnafının da yüzünü güldürdüğüne işaret eden Toktaş, 6 kıtadan gelen kafilelerin müsabakalardan fırsat buldukça Samsun sokaklarına çıkıp bol bol alışveriş yaptığını, bu durumdan esnafın da memnun kaldığını ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bir kafenin müdürü Ercan Alay ise olimpiyatların son derece olumlu katkı sağladığını ve şehrin havasının değiştiğini aktardı.

Bir mağazanın müdürü Hayriye Duru da "Oyunların farkındalık yarattığını düşünüyorum. İnsanlarda işaret dili öğrenme hevesi oldu, her zaman bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuyumcu ve döviz bürosu yetkilisi Hüseyin Anıl ise gelen misafirlerin bol bol döviz bozdurduğunu, altına da yoğun ilgi gösterildiğini kaydetti.