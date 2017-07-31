Demirören, Şenol Güneş'le buluştu
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DEMİRÖREN, ŞENOL GÜNEŞ'LE BULUŞTU

Demirören, Şenol Güneş'le buluştu

A Milli Futbol Takımı için teknik direktör arayışı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, süreci görüşmek üzere toplandı.

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A Milli Futbol Takımı için teknik direktör arayışı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, süreci görüşmek üzere toplandı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından Milli Takım için gündeme gelen ilk isim Şenol Güneş olmuştu.

Bu konuda somut adım atmak isteyen Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'in, Beşiktaş Teknik direktörü ile biraraya geldiği iddia edildi.

Bu kritik görüşme ile ilgili bir açıklama yapılmazken, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun toplanması, Güneş'in milli takımın başına geçeceği iddiasını da güçlendirdi.

Toplantının, Milli Takımın Dünya Kupası'na katılmak için önündeki kritik 4 maçlık süreç için gerçekleştirildiği öğrenildi.

İlk etapta Şenol Güneş'in A Milli Takımı ve Beşiktaş'ı birlikte çalıştırması bekleniyor.

Ancak Şenol Güneş daha önce yaptığı bir açıklamada, "Beşiktaş'ı çalıştırırken, Milli Takımda görev almaya sıcak bakmam" demişti.

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