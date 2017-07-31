ANKARAGÜCÜ, ALTINDAĞ'DAN YARDIM TALEP ETTİ

Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi makamında ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da eşlik etti

İLİŞKİLİ HABER Mehmet Yiğiner'den Klasspor TV'ye özel açıklamalar

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi makamında ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da eşlik etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, Veysel Başkanın birbirinden başarılı projeleri hayata geçirerek Altındağ’ın çehresini değiştirdiğini söyleyen Başkan Mehmet Yiğiner, ”Veysel Başkan’ın yaptığı çalışmalar ortada. Özellikle kentsel dönüşüm hamlesi ve sosyal donatılar sayesinde Altındağ İlçemizin adeta çehresi değişti. Bunun dışında amatör branşlara yönelik spor tesisleri yapması da Ankara sporu adına çok önemli hizmetler. Kendisini tebrik ediyoruz” dedi.

Bu sezon TFF 1’inci Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü’müzün yeni sezon ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile istişarede bulunan Başkan Mehmet Yiğiner, Veysel Tiryaki'den Ankaragücü destek olmasını istedi.

İLİŞKİLİ HABER Ömer Bozan ve Muhammed Gönülaçar, Ankaragücü'nden neden gönderildi?

Ankaragücü’nün şampiyonluğunu tebrik ederek söze başlayan Altında Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ankaragücü Ankara’nın en önemli markası ve müthiş bir taraftar potansiyeline sahip olan güzide bir kulübümüzdür. Bu sene şampiyon olarak tüm Ankara’ya büyük bir mutluluk yaşattı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ankaragücü’nün başarısı bizleri de fazlasıyla gururlandırdı ve mutlu etti."

Altındağ Belediyesi olarak yasal sınırlar çerçevesinde Ankaragücü’ne yardım edebileceklerini belirten Başkan Tiryaki, yardım konusunun Ağustos ayı meclisinde gündeme geleceğini söyledi.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye üzerinde isminin yazılı olduğu forma ve atkı hediye etti.