TSYD KUPASI'NDA KURA ÇEKİLDİ

Foto Albümü TSYD Kupası'nda kura çekildi 32 FOTO

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Futbol Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı. 4 Ağustosta başlayacak olan turnuvanın ilk gününde Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmaları oynanacak. TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak olan turnuvada statü değişikliği yapılarak puanlama sistemine geçildi.

TSYD lokalinde gerçekleştirilen kura çekimine TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil, Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kaynar, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Çaylak ve Kardemir Karabükspor Yönetim Kurulu Üyesi Aycem Çakırdere katıldı.

Turnuvanın ilk gününde 4 Ağustos'ta saat 17.00'de Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor ve 19.00'da Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmaları oynanacak. İkinci ve son günde ise 5 Ağustos'ta saat 17.00'de Osmanlıspor-Gençlerbirliği ve 19.00'da Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor müsabakaları yapılacak.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil, bu sene turnuvanın statüsünde değişiklik yaparak puanlama sistemine geçtiklerini açıkladı.

Statü değişikliğine göre 90 dakika içinde alınacak galibiyetlere 3 puan, 90 dakikalık süresi berabere biten maçlarda penaltı atışlarında üstünlük sağlayan takıma 2, diğer takıma ise 1 puan verilecek. Sıralamada puanların eşitliği halinde önce genel averaja, sonra atılan gollere bakılacak ve gerekirse kura çekimi yapılacak.

Stat belirsiz

Başkan Bakırcıgil, 51. kez düzenleyecekleri turnuvanın hangi statta yapılacağının henüz belli olmadığını dile getirerek, "Stat konusunda muamma devam ediyor. Bugün netlik kazanacak. Eğer 19 Mayıs Stadı'nda yapılamazsa Yenikent'teki stat uygun bulunuyor. Çünkü Ankara'da akşam maç oynanabilecek 2 stat var" diye konuştu.

Karşılaşmalar TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.