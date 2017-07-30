Roma, Cengiz'e güveniyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

ROMA, CENGİZ'E GÜVENİYOR

Roma, Cengiz'e güveniyor

Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'e İtalyan spor medyasının büyük ilgisi var.

365 Okunma

Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'e İtalyan spor medyasının büyük ilgisi var.

Calcionews24 isimli internet sitesinde milli oyuncu uzun bir yazıyla değerlendirildi. Site, Cengiz'in Tothenham maçında kalitesinini gösterdiğini belirtti.

İki oyuncunun da benzer bir hikayeyle Roma'ya transfer olduğu belirtilen yazıda, "Cengiz ve Salih, İzmir'de Buca altyapısından yetişti ve İstanbul'a transfer oldu. Salih, çok yetenekli ancak fiziksel olarak yetersizlikleri var. 30 yıl önce olsa büyük bir 10 numara olabilirdi" denildi.

Yazıda ayrıca, "Cengiz ise, modern futbola yatkın yapısı ve yetenekleriyle çok daha fazla yarar sağlayacaktır. Antrenmanlarda ve Tothenham maçında bunu gösterdi. Roma, onun yeteneklerine güveniyor" ifadeleri yer aldı. 

ETİKETLER
1
Samsunspor - Ankaragücü maçı canlı yayında...
2
Ömer Bozan ve Muhammed Gönülaçar, Ankaragücü'nden neden gönderildi?
Samsunspor, Açılış Maçına Hazırlandı
Tokelo Rantie: “Kesinlikle daha iyi bir Rantie izleteceğim
Hayati Soydaş'tan Klasspor'a özel açıklamalar
Osmanlıspor, ilk mağlubiyetini aldı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿