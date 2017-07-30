ROMA, CENGİZ'E GÜVENİYOR

Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'e İtalyan spor medyasının büyük ilgisi var.

Calcionews24 isimli internet sitesinde milli oyuncu uzun bir yazıyla değerlendirildi. Site, Cengiz'in Tothenham maçında kalitesinini gösterdiğini belirtti.

İki oyuncunun da benzer bir hikayeyle Roma'ya transfer olduğu belirtilen yazıda, "Cengiz ve Salih, İzmir'de Buca altyapısından yetişti ve İstanbul'a transfer oldu. Salih, çok yetenekli ancak fiziksel olarak yetersizlikleri var. 30 yıl önce olsa büyük bir 10 numara olabilirdi" denildi.

Yazıda ayrıca, "Cengiz ise, modern futbola yatkın yapısı ve yetenekleriyle çok daha fazla yarar sağlayacaktır. Antrenmanlarda ve Tothenham maçında bunu gösterdi. Roma, onun yeteneklerine güveniyor" ifadeleri yer aldı.