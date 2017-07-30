ADANA DEMİRSPOR'DA FORVET ARAYIŞI

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forvet arayışı sürüyor.

Basın sözcüsü Önder Kaypak, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, forvet transferi konusunda teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Adana Demirspor yönetimi olarak taraftarlarının "forvet alın" mesajlarını sosyal medyadan yakından takip ettiklerini kaydeden Kaypak, "Adana Demirspor taraftarı merak etmesin. Bu takımın formasını ve ağırlığını taşıyabilecek bir oyuncuyu kadromuza katmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Forvet transferi konusunda birden çok oyuncuyla temas halindeyiz. Teknik heyetin raporu doğrultusunda bu isimlerden birini Adana'ya davet ettik. Oyuncuyla anlaşma sağlandığı takdirde kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullandı.