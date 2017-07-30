FENERBAHÇE TRANSFERDE ATAĞA KALKIYOR

Fenerbahçe'yi transferde hareketli bir hafta bekliyor.

Fenerbahçe'nin, Simon Kjaer'in Sevilla'ya 13 milyon Avro bonservis bedeli karşılığı gitmesinin ardından, önemli transferlere imza attırmayı planladığı öğrenildi. Sarı lacivertlilerin transferde en yakın olduğu isim Hatem Ben Arfa.

Yıldız oyuncunun Paris Saint Germain'le alacaklarını çözmesi halinde, transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Paris'ten haber bekleyen yöneticiler, bu hafta içinde Ben Arfa'yla bir kez daha masaya oturacak.

Hedefteki bir diğer yıldız da Lucas Lima.

Brezilyalı 10 numaranın bir çok talibi olduğu belirtilirken, sarı lacivertli transfer komitesi başarılı orta sahayla bir kaç gün içinde yüz yüze görüşme yapmayı planlıyor. Lucas Lima konusu çözülmediği taktirde ise, futbolcunun Ocak ayında sözleşmesinin bitmesi beklenecek.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran diğer transfer çalışması Vincent Aboubakar'la ilgili. Aboubakar'ın bonservis bedeli için 7 milyon Avro bütçe ayrıldığı iddia edildi. Bu teklife Porto ve Lorient kulüplerinin onay vermesi bekleniyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin, Kamerunlu golcüye yıllık 3 buçuk milyon Avro ücret önerdiği kaydedildi.

25 yaşındaki Vincent Aboubakar, geçen sezon Beşiktaş formasıyla ligde 12 gollük performans sergilemişti.