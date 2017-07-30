Dortmund, Emre'nin fiyatını belirledi
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DORTMUND, EMRE'NİN FİYATINI BELİRLEDİ

Dortmund, Emre'nin fiyatını belirledi

Emre Mor'un adı Fenerbahçe ile anılırken, Alman Bild gazetesi milli oyuncuyu Hannover 96'nın kiralamak istediğini yazdı.

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Emre Mor'un adı Fenerbahçe ile anılırken, Alman Bild gazetesi milli oyuncuyu Hannover 96'nın kiralamak istediğini yazdı.

Gazete, Borussia Dortmund’un ise genç yeteneği satmayı düşündüğünü iddia etti. Alman devi Dortmund, bu transfer için Hannover'den 20 milyon Avro bonservis bedeli talep etti.

Bu rakam hücum hattını güçlendirmek isteyen Hannover için fazla gelirken, kulüp genel direktörü Horst Heldt bir açıklama yaparak, Emre Mor’un gündemlerinde olmadığını söyledi.

Euro 2016'da milli takımla gösterdiği performansıyla dikkat çeken Emre Mor, geçen sezon başında Borussia Dortmund’la 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Alman ekibi, oyuncu için FC Nordsjaelland takımına 7 milyon Avro bonservis bedeli ödemişti.
 

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