UŞAK'TA SÜPERMOTO ŞAMPİYONASI HEYECANI

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları tamamlandı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından, Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde düzenlenen şampiyonaya 40 sporcu katıldı. Şampiyonanın 3. ayak yarışları gelecek hafta yine Uşak'ta yapılacak.
Organizasyonun 2. ayağında alınan sonuçlar şöyle:
KNN54 Kupası: 1. Kadir Erbay, 2. Onur Işık, 3. Ares Stefan Bengiç
Süpermoto A: 1. Asrın Rodi Pak, 2. Yusuf Işık, 3. Batuhan Demiryol
Süpermoto B: 1. Mehmet Sabri Yılmaz, 2. Caner Doğru, 3. Yasin Keklik
Süpermoto S3: 1. Bahattin Sofuoğlu, 2. Ata Kahvecioğlu, 3. Halil Haktan Karpuz
85 cc: 1. Ares Bengiç, 2. Kadir Erbay, 3. Ömer Utku Karpuz
65 cc: 1. Adem Işık, 2. Ulaş Vem Cengiz, 3. Mehmet Tuğrul
50 cc: 1. Ahmed Buğra Geren, 2. Duru Aybüke Altan