Uşak'ta Süpermoto Şampiyonası heyecanı
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UŞAK'TA SÜPERMOTO ŞAMPİYONASI HEYECANI

Uşak'ta Süpermoto Şampiyonası heyecanı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları tamamlandı.

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Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından, Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde düzenlenen şampiyonaya 40 sporcu katıldı. Şampiyonanın 3. ayak yarışları gelecek hafta yine Uşak'ta yapılacak.

Organizasyonun 2. ayağında alınan sonuçlar şöyle:

KNN54 Kupası: 1. Kadir Erbay, 2. Onur Işık, 3. Ares Stefan Bengiç

Süpermoto A: 1. Asrın Rodi Pak, 2. Yusuf Işık, 3. Batuhan Demiryol

Süpermoto B: 1. Mehmet Sabri Yılmaz, 2. Caner Doğru, 3. Yasin Keklik

Süpermoto S3: 1. Bahattin Sofuoğlu, 2. Ata Kahvecioğlu, 3. Halil Haktan Karpuz

85 cc: 1. Ares Bengiç, 2. Kadir Erbay, 3. Ömer Utku Karpuz

65 cc: 1. Adem Işık, 2. Ulaş Vem Cengiz, 3. Mehmet Tuğrul

50 cc: 1. Ahmed Buğra Geren, 2. Duru Aybüke Altan

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