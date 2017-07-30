"ŞAMPİYONLUKLAR, KUPALAR KAZANMAK İÇİN GELDİM"

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano, Avusturya kampında basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano, Avusturya kampında basın toplantısı düzenledi.

Brezilyalı oyuncu, İtalya ve İspanya'dan teklifler aldığını ancak Galatasaray'ın teklifini ikinci kez düşünmeyerek kabul ettiğini belirtti.

Tecrübeli sağ bek, Galatasaray'da hedeflerini açıklarken "Şampiyonluklar, kupalar kazanmak için geldim. Hedefim kupalar kazanarak, taraftarlarımızı mutlu edebilmek" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nden elenmelerine üzüldüğünü belirten Mariano, "Ben de orada oynamak isterdim. Şimdi lige ve kupaya konsantre olmalıyız" dedi.

Tecrübeli oyuncu, adaptasyon sürecinde de Muslera ve Maicon'un kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Feghouli'yi iyi tanıdığını ve gelirse faydalı olacağını belirten Brezilyalı sağbek, kendisinden önce yıllarca sarı kırmızılı formayı giyen Sabri'yi de iyi tanımadığını ancak ismini duyduğunu ifade etti.