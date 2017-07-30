RUKHLEDEV: "ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Samsun, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na sahne oldu. Dev organizasyonda Türkiye'nin sergilediği performansa övgü geldi.

Samsun, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na sahne oldu. Dev organizasyonda Türkiye'nin sergilediği performansa övgü geldi. Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery Rukhledev, "Özellikle sporcuların güvenliği açısından huzur dolu ve güzel bir zaman geçirmelerini sağladıkları için Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Organizasyonun kapanış töreni öncesinde Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery Rukhledev ve 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları Genel Koordinatörü Serkan Baltacı'nın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Sheraton Grand Hotel'deki toplantıda açıklamalarda bulunan Rukhledev, sözlerine tüm medya mensuplarına teşekkür ederek başladı.

"Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum"

Türk organizatörlerin birçok sorunu çözdüğünü belirten Rukhledev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Rukhledev, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle sporcuların güvenliği açısından huzur dolu ve güzel bir zaman geçirmelerini sağladıkları için Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel oyunlar izledik. Bu süreçte Türkiye'nin emniyeti, polisi, gönüllüleri ve katılımcıları bu konuda çok yardımcı oldu. Ulaşımdan, konaklamaya ve tercümanlık hizmetine kadar bizlere yardımcı olup güzel vakit geçirmemizi sağladılar. Bu durum dünyaya, Türkiye'nin böyle büyük organizasyonları yapabileceğini gösteriyor."

"Türkiye'ye gelince çok büyük şaşkınlık yaşadım"

Avustralya'da düzenlenen 2005 oyunlarını çok beğendiğini ve o zaman "Bundan daha iyi bir olimpiyat olabilir mi?" diye kendine sorduğunu ifade eden Rukhledev, şunları aktardı:

"Türkiye'ye gelince çok büyük şaşkınlık yaşadım. Türkiye ve Samsun bu beğeniyi daha da yükseltti. 2021 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na ev sahipliği için Dubai ve Los Angeles'la görüşüyoruz. Benim isteğim Dubai'den yana. Olmazsa Los Angeles'ta yapılacak. Bu yıl içinde yeri kesinleşecek."

Baltacı: "Aynı ciddiyetle çalışacağız"

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları Genel Koordinatörü Serkan Baltacı da misafirlerinin Samsun'dan gidene kadar aynı ciddiyetle organizasyonu tamamlamaya çalışacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin ve İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihinin en büyük organizasyonunu yaptıklarını vurgulayan Baltacı, "Misafirlerimiz Samsun'dan ayrılana dek aynı ciddiyetle çalışacağız. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında katılımcı ülkelerin temsilcileri buradaydı. ICSD Başkanı, Türkiye'ye güvendiklerini ve organizasyonu etkileyecek hiçbir şey olmadığını tüm dünyaya duyurdu. Bizim yanımızda olduğunu gösterdi. Bizler de zor günlerimizde yanımızda olanları unutmayız." diye konuştu.

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