Hakan Balta'dan Bursaspor'a ret

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Hakan Balta'yı transfer etmek isteyen yeşil beyazlılar tecrübeli oyuncu ile maddi konularda anlaşamadı.
Hakan Balta'ya yıllık 700 bin Avro öneren Bursaspor'un ret cevabı aldığı iddia edildi.
Avusturya kampına götürülmeyen ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Hakan Balta'nın sarı-kırmızılı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
2007-08 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve yaklaşık 10 yıldır sarı-kırmızılı formayı terleten 34 yaşındaki deneyimli savunmacı, geçen sezon 23 maçta forma şansı buldu.