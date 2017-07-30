ALVES, NEYMAR'I BEKLİYOR

Avrupa transfer piyasasının gündemindeki isim Neymar.

Paris Saint-Germain'in serbest kalma bedeli olan 222 milyon avroyu gözden çıkardığı yıldız isimin kararı ise merak konusu...

Fransa Süper Kupa finalinde, Paris ekibi ile ilk resmi maçına çıkan Dani Alves, yakın arkadaşı Neymar'ın transferinin gerçekleşmesini büyük bir heyecanla bekliyor.

Neymar'ın gelişimi için doğru karar vermesi gerektiğini belirten Alves, "Bencil olmalısınız çünkü kulüpler, sonuç getirmediğiniz zaman sizi asla düşünmezler. Önemli kararları cesur insanlar verebilir. Ben de Juventus ve Barcelona'dan ayrıldığım için en cesur insanım" dedi.

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'dan ise, Brezilyalı yıldızın transfer iddialarına ilginç bir yaklaşım geldi.

Neymar'ın gitmesi halinde ligde şampiyonluk şanslarının artacağını söyleyen İspanyol yıldız, "Bilmiyorum, herkes kendi geleceğini seçmekte özgür. Umarım gider. Böylece bizim için daha az sorun yaratır" diye konuştu.

Son olarak Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etmiş ve Neymar yaptığı 2 asistle karşılaşmaya damga vurmuştu..

