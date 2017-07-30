Sturm Graz deplasmanda galip
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STURM GRAZ DEPLASMANDA GALİP

Sturm Graz deplasmanda galip

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Austria Wien'i 3-2 mağlup etti.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Austria Wien'i 3-2 mağlup etti.

Sturm Graz, ligin ikinci haftasında Austria Wien'e konuk oldu. Misafir ekip, 33. dakikada Philipp Huspek ve 56. dakikada Peter Zulj'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip 82. dakikada Kevin Friesenbichler'in fileleri havalandırmasıyla farkı bire indirdi: 1-2

Sturm Graz, 86. dakikada Romano Schmid'in attığı golle farkı tekrar ikiye çıkardı: 1-3

Austria Wien, 88. dakikada penaltıdan Raphael Holzhauser ile bulduğu golle skoru 3-2 yaptı.

Müsabakada başka gol olmayınca Sturm Graz karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 2-1 yendiği Sturm Graz ile 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. 

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