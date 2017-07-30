Beşiktaş'ın eski oyuncusu Delgado noktayı koydu
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BEŞİKTAŞ'IN ESKİ OYUNCUSU DELGADO NOKTAYI KOYDU

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Delgado noktayı koydu

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arjantinli futbolcu Matias Delgado, profesyonel kariyerine nokta koydu.

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Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arjantinli futbolcu Matias Delgado, profesyonel kariyerine nokta koydu.

İsviçre Süper Lig ekiplerinden Basel'de oynayan Delgado, futbolu bıraktı.

Basel Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Delgado'nun profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığı bildirildi. Kulüp ayrıca, Delgado'ya gelecek hayatında başarılar diledi.

Basel'den 2006'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu, 4 sene siyah-beyazlı formayı giymişti.

2013'te ikinci kez Basel'in yolunu tutan Delgado, geçen sezon İsviçre ekibiyle 38 maçta 12 gol kaydetmişti.

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