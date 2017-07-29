ÖMER BOZAN VE MUHAMMED GÖNÜLAÇAR, ANKARAGÜCÜ'NDEN NEDEN GÖNDERİLDİ?

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni transferlerden Kibong ve Sedat Ağçay, Samsunspor ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların tamamı Klasspor farkıyla.

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni transferlerden Kibong ve Sedat Ağçay, Samsunspor ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların tamamı Klasspor farkıyla sizlerle...

"Kolay bir ligde değiliz"

Ankaragücü camiasına layık bir takım oluşturmaya çalıştıklarını belirten İsmail Kartal, "Sezonu Ankara'da açtıktan sonra Erzurum'a başladık. Samsunspor ile maçı yaptıktan sonra kampımız son bulacak. Bu dönemde aramıza geç katılan oyuncular oldu. Bu isimler, Ankara'da kendilerine verilen programa göre çalışıyor. Kamp bitince Erzurum'a gelen oyuncular 2 gün izinli olacak fakat Ankara'daki oyuncular açığı kapatmak için idmanlarına devam edecek. Oyuncularımızın çalışma isteklerinden ve arzularından memnunum. Lige yeni çıkmış bir takımız, o yüzden de hayalci değiliz. Realiteden bahsediyorum, dışarıdan göründüğü kadar kolay bir ligde değiliz. 15 tane yeni oyuncu aldık diye gelen geçene 3-5 atacağız diye bir şey yok. İyi mücadele eden ve koşan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Her şeyden önemlisi, Ankaragücü'ne layık karakterli oyuncuları bir araya getirmeye uğraş verdik." dedi.

"4-6 hafta aralığına ihtiyaç var"

Ankaragücü'nün yeni sezondaki oyun anlayışını sahaya yansıtması en az 5 haftaya ihtiyacı olduğunun altını çizen Kartal, "Rakiplere gören oyun felsefemiz olacak, bunun için gerçekten zamana ihtiyacımız var. Futbolun bilimini ve taktiğini bilen insanlar, bunu böyle yorumlar zaten. Kendi kurulan bir takımız. Ki halen daha eksiklerimiz ve takıma katılacak yeni isimler var. 1 futbolcunun yeni sezona hazır olması en az 4-6 hafta aralığına ihtiyacı vardır. Önümüzde sadece 10 günlük bir süre var. Biz de buna dayanarak ilk 5 haftayı geçiş dönemi olarak görüyoruz. Yeni kurulan bir ekip olduğumuz için şu anki sıkıntımız bu. Bu dönemi atlattık sonra çok iyi bir Ankaragücü olacak. " diye konuştu.

"2-3 milyon gibi astronomik rakamları veremeyiz"

"Alt ligin antrenman tekniği ile TFF 1. Lig'in idman yöntemi ve yüklemeleri farklıdır. Buna göre planlamalar yapıp oyuncuları test ediyoruz" diyen Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, kulübün mali sorunlar yaşamadan transferlerini sürdürdüğünü söyledi.

Kartal, "Bir sağ bek, bir stoper, bir tane hücumcu kanat oyuncusu, bir tane de sol tarafta oynayabilen bir ismi kadromuza katmak istiyoruz. Fenerbahçe'den Erten Ersu ve Hakan Çinemre'yi almak istedik ama istedikleri ücreti vermemiz mümkün değildi. 2-3 milyon gibi astronomik rakamları veremeyiz. Kulübün ekonomisini aşan oyuncularla ilgilenemeyiz. 150-200 bin alan oyuncularla görüşüyoruz. Takımımıza ve bütçemize uygun oyuncuları takımımıza kazandırmanın peşindeyiz. Samsunspor ile oynayacağımız hazırlık maçının ardından kadromuz şekillenecek diyebilirim. Şu an 28 kişilik kadromuz var, bu karşılaşmanın ardından 22 kişiye düşecek. Yeni sezona en fazla 25-26 kişi ile başlayacağız" dedi.

3-4 oyuncu ile görüşmeler sürüyor

Görüşülen oyuncuların mevkileri hakkında bilgi veren Kartal, "3-4 oyuncu ile görüşüyoruz. Önümüzde hafta cumartesi günü Hacettepe ile hazırlık maçı yapacağız. Bu maçı Yenikent'te oynamayı düşünüyoruz. Bursaspor ile hazırlık maçı yapacağımızıın iddiaları dolaşıyor ama bize öyle bir bilgi gelmedi. Şu an öyle bir düşüncemiz yok. Lig öncesi çarşamba günü belki bir maç daha yapabiliriz." şeklinde konuştu.

"Ömer Bozan ve Muhammed Gönülaçar, Ankaragücü'nü terk etti"

Ömer Bozan ve Muhammed Gönülaçar'ın Ankaragücü'nü terk ederek takımını yalnız bıraktığını açıklayan İsmail Kartal, bu yapılanın bu camiaya büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Kartal'ın ifadeleri şu şekilde:

"Bazı antrenmanlarda oyuncular farklı çalışmalar yapabilir. Bu tip antrenmanlar sırasında istemediğimiz bir şey oldu. Dün idman yaparken Ömer Bozan ve Muhammed Gönülaçar kimseye sormadan sahayı terk ettiler. Daha sonra otelden de ayrılmışlar. Burası profesyonel bir kulüp. Ankaragücü, Türkiye'nin en köklü bir kulüplerinden birisidir. Bir takım, kimin oynayıp oynayamayacağı antremandaki performansı, geçmişteki kariyeri ve ahlaki değerli belirler. Biz teknik adamlar bunlara bakarız. Demekki, bu iki oyuncunun kafasında başka hesaplar vardı, bu hesapları da yakından görürüz. Bu isimler, Ankaragücü'nü terk ettiler, buradan bir kişi bin kişi gelir. Bu olayı da Ankaragücü taraftarlarının taktirine bırakıyorum"

Kibong: "Ankaragücü'ne tarih yazmak için geldik"

İsmail Kartal ile çalışmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Kamerunlu oyuncu Kibong, "Erzurum'da 14 günlük bir kamp yaptık. Kamerun'da vize işlemlerinden dolayı maalesef kampa geç kaldım. Ankaragücü'ne geldiğim için çok mutluyum, buraya geldiğim andan itibaren bir aile ortamıyla karşılaştım. İsmail Kartal ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Hocamızın direktifleri doğrultusunda iyi bir çalışma yapıyoruz. Gün ve gün daha iyi oluyoruz ve gelişiyoruz." dedi.

Ankaragücü'nün tarihini ve gücünü çok iyi bildiğini belirten Kibong, "Ankaragücü'nün ne kadar büyük bir camia olduğunu yakından biliyorum. Ankaragücü'nün çok büyük bir tarihi var, biz de buraya yazmak için geldik. Taraftarlarımızın gücünü biliyorum, onlara şampiyonluk yaşatmak için geldik buraya. Her şeyin bilincindeyiz." diye konuştu.

Sedat Ağçay: "Ankaragücü, sıradan bir kulüp değildir"

Ankaragücü'nün Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Sedat Ağçay, "Ankara kampının son 2 gününde takıma dahil oldum. Erzurum kampı, yeni gelenlerin uyumu ve hocamızın istediklerini uygulama açısından çok değerli geçti. İstekli bir takımız, iyi çalışıyoruz. Lige güçlü gireceğiz. 4-5 haftalık uyum sürecini atlattıktan sonra daha güzel günler ve daha iyi bir oyun bizi bekliyor. Ankaragücü, sıradan bir kulüp değildir. Ankaragücü'nü sıradışı yapan da taraftarlarıdır. Taraftarlarımızın gücü, istediğimiz oyun ile birleşirse başarı gelecektir" dedi.

Öte yandan, Ankaragücü'nde denenmeye alınıp hazırlık maçlarından oynatılan Brezilyalı stoper oyuncusu Da Silva ile yolları ayırdı.