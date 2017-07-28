Samsunspor, Açılış Maçına Hazırlandı
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SAMSUNSPOR, AÇILIŞ MAÇINA HAZIRLANDI

Samsunspor, Açılış Maçına Hazırlandı

29 Temmuz’da Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nun açılış karşılaşmasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Samsunspor, çalışmalarını Samsun’da sürdürdü.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Erzurum'da yaptığı 2. kamp döneminde oynadığı 3 hazırlık maçını da kazanmıştı. Dün oynadığı oynanan Konya Anadolu Selçuklu maçının ardından kara yolu ile Samsun'a dönen Samsunspor, yeni sezona hazırlık çalışmalarına ara vermeden sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Alpay Özalan yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılar, antrenmana düz koşu ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışması ve istasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, pas ve taktik çalışmasıyla sonlandı.

Öte yandan Samsunspor'da Teknik Direktör Alpay Özalan yarın bir basın açıklaması yapacağını dile getirdi.
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