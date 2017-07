TOKELO RANTİE: “KESİNLİKLE DAHA İYİ BİR RANTİE İZLETECEĞİM

Gençlerbirliği’nin Güney Afrikalı golcüsü Tokelo Rantie, kulüp web sitesine özel açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde artan performansını ve yeniden milli takıma seçilmesini Ümit Özat’ın kendisine sağladığı özgüvenle açıklayan Rantie, İlhan Cavcav Sezonu’nda özel işler yapmak istediklerini söyledi.

Tamamlanan kampın ardından ; “Sezon öncesi hem Ankara hem Hollanda kampı çok güzel geçti. Takımın isteği son derece iyiydi. Bu istek hepimizi bir tık yukarıya taşıdı. Yeni takım arkadaşlarımızla birlikte adaptasyon sürecini de hızlı bir şekilde atlatıyoruz.”diyen Rantie, takımdaki aile ortamından da son derece memnun.

Rantie takımdaki samimi ortamı şu sözlerle aktardı: “Burada aile olma hissini yaşıyoruz. Türk oyuncular ve diğer oyuncular arasında adeta ailevi bir bağ var. Hepimiz birbirimize yardımcı olmak için çabalıyoruz. Örnek vermek gerekirse bir sıkıntımız olduğunda Orhan Abi’ye giderek onunla konuşabiliyoruz. Sıcakkanlı insanlar bir arada burada.”

Geçtiğimiz sezon dil konusunda sıkıntı yaşadığını söyleyen Rantie, bu sezon bu sıkıntıyı da atlattığını ve kendisini bu konuda daha rahat hissettiğini dile getirdi: “Bir oyuncu olarak zaten pozisyonlarımızda ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. En zorlayıcı bariyer benim için dil olduğunu düşünüyorum. Farklı bir ülke farklı bir kültür ve farklı bir dile geldim. Yeni bir yerdesiniz, hocanızın sizden beklentileri var. Bunları bir aracı vasıtasıyla anlamaya çalışmak beni zorlamıştı. Ama bunu aştığımı düşünüyorum. Şu an hocamızın benimle ilgili planlarını ve benden beklentilerini biliyorum. Bu işimi kolaylaştırıyor.”

Ümit Özat’ın desteği ve kendisine aşıladığı özgüvenle performansının arttığını söyleyen Tokelo Rantie, Özat’ın her oyuncunun farklılıklarını bilerek yaklaştığını söylüyor. Rantie; “Son dönemde goller atmaya başlasam da performansımın Ümit Hoca’nın gelişiyle artmaya başladığını söyleyebilirim. Onun bana verdiği güven ve bana söyledikleri performansımın artmasına neden oldu. Oyuncuların ve diğer çalışanların bana değer vermeleri, benim sevildiğimi hissettirmeleri beni pozitif yönde etkiledi. Her oyuncu farklı ve Ümit Özat her oyuncuya bunu bilerek yaklaşıyor.Özellikle bana yaklaşımı ve bana hissettirdiği aitlikle performansımı arttırdı.”şeklinde duygularını dile getirdi.



Gelecek sezon “Nasıl bir Rantie izleyeceğiz?” sorusuna ise Rantie net bir şekilde cevap verdi:

“Kesinlikle daha iyi bir Rantie izleteceğim. Sezon öncesi uygulamaya başladığımız taktiksel planlar, çalışmalar çok büyük bir artı katacak bize. Hocamın beni kullandığı pozisyon ve benden beklentileri bu sözü vermemi sağlıyor. Hep birlikte daha iyi olacağız.

Yeniden milli takıma seçilmesinde de Özat’ın büyük katkısı olduğunu söyleyen Güney Afrikalı oyuncu, bu konuda şunlara değindi:

“Ümit Özat gelmeden önce yeteri kadar şans bulamıyordum ve milli takımda şans bulamamaya başlamıştım. Burada oynadığım süre artınca, performansım arttı ve milli takıma seçildim. Yine aynı noktaya geleceğim ama Ümit Özat’ın bana verdiği güven sayesinde oldu bu diyebilirim.”

Sezona İlhan Cavcav’ın adının verilmesine de değinen Rantie, bu tarihi sezonda iz bırakmak istediklerini ve her oyuncunun da bu hisse sahip olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı: “Bu sezona İlhan Cavcav’ın adının verilmesi bizim için gurur verici. Bu ismin bilincinde olarak oynayacağız. Takımdaki her bir birey için söylüyorum bunu; yıllar sonra bu sezona baktığımızda, “buradaydık ve biz İlhan Cavcav Sezonu’nda bunu başardık” diyebileceğimiz bir sezon geçirmeyi istiyorum. Bu hissi her oyuncunun da içinde yaşadığını biliyorum. Ufak tefek durumlar hariç bir sakatlık yaşamadık. Sezona gayet iyi başlayacağız. Bu sezon iyi şeyler yapabileceğimiz bir ortam var ve biz de bunu gerçekleştirmek istiyoruz.”