HAYATİ SOYDAŞ'TAN KLASSPOR'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Etimesgut Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Soydaş, takımın yeni dönemdeki hedefi ve çalışmalar hakkında Klasspor mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Etimesgut Belediyespor, Nevşehir’de yaptığı kamp doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Başkent ekibinin teknik direktör Hayati Soydaş, takımın yeni dönemdeki hedefi ve çalışmalar hakkında Klasspor mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.

“KAMP ORTAMI ÇOK İYİ”

Nevşehir kampının gerçekleşmesini sağlayan Etimesgut Belediyespor yönetimine teşekkür ederek sözlerine başlayan Soydaş, “Nevşehir’de çok iyi bir kamp ortamı geçiriyoruz. Takım arkadaşlığı çok bir seviyeye geldi. Bu ortamı sağlayan Başkan Hasan Kartal’a, yönetime ve Yılmaz Bal’a çok teşekkür ediyorum. Burayı önerdiklerinde, böylesine önemli bir ortamın ortaya çıkacağını düşünmemiştim. Kaldığımız yerler ve antrenman sahaları çok iyiydi. Oyuncular da bu şartlarda, çok iyi ve özverili çalıştılar. “ dedi.

“MAÇ OYNAMAYA BAŞLADIKÇA…”

Hazırlık maçları sıklaştıkça takımın oluşumu hakkında net bilgilere sahip olacaklarını belirten Soydaş, “Herkesi görmek ve değerlendirmek için hazırlık maçları yapıyoruz. Bazı oyuncular hakkında fikirlerimiz oluştu. Ki daha önce tanıdığım oyuncular da var. İstediklerimizi almaya başladık. Oyuncular ayın 1’ine kadar izinli olacak. O gün tekrar toplanıp hazırlık maçlarına ağırlık vereceğiz. Maç oynamaya başladıkça takım oluşumu, sahadaki diziliş ve tercihler meydana çıkacak. İkinci kamp, bu yüzden keyifli geçecektir” diye konuştu.

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“1-2 TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ”

Verdikleri sözlerine tutan ve dengeli bir spor kulübü olduklarının altını çizen Soydaş, “Transferler yapmaya devam ediyoruz ancak seçici olmak zorundayız. Takımın bünyesinin bozmayacak isimleri kadroya katacağız. 1-2 transfer daha yapmayı düşünebiliriz. İddialı olmak için alternatifli bir kadro kurmak gerekiyor. Verdiği sözü tutan ve dengeli bir kulübüz. Bu konuda sağlam ve emin adımlarla gidiyoruz. İyi şeyler yapabilecek bir kadro kurduğumuza inanıyoruz. Bakacak olursak 2. Lig’de astronomik rakamlar dönüyor. Kurduğumuzun takımın maliyeti, bazı takımların 3-5 oyuncusuna bedel oluyor. Bazı kulüpler tabir-i caizse hovarda davranıyor. Bunu anlamak mümkün değil. “ şeklinde konuştu.

“ HASAN KARTAL GİBİ İNSANLARI GÖRÜNCE SORUMLULUĞUMUZ ARTIYOR”

“Bazı şeyleri yapıp, doğru insanları desteklememiz lazım” diyen Etimesgut Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Soydaş, “Hasan Kartal gibi insanları görünce sorumluluğumuz artıyor. Hasan Kartal herkese yüzle yaklaşıyor. Onun yüzünü güldürmeye devam etmek için çalışacağız. Bazı hedeflere ulaşıldı, bugünden sonra tesisleşme ve stadın yenilenmesi ile ilgili gelişmeler olacak. Belediye Başkanı Enver Demirel’in bu konuda önemli destekleri var. Bu konudaki uyum da gelişmelerin hızlanmasına yol açıyor. Bizim de başarı ile ilgili verdiğimiz sözler var. Bu destekle bunu da sağlayacağız” dedi.

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“ŞAMPİYONLUK, NEDEN OLMASIN?”

Hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyleyen Hayati Soydaş, bunu başarmak için herkesin bir olması gerektiğini dile getirdi.

Soydaş’ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

“Sezona Eyüp karşılaşması ile başlayacağız. İlk 5 haftayı iyi değerlendirirsek Amedspor maçı ile başlayan zorlu bir tempoya gireceğiz. İyi başlayarak devam edersek rotamız ona göre şekil alır. 15 günlük kampımızı bitirdik, 15 gün daha çalışmalara devam edeceğiz. Etimesgut çok büyük bir ilçe, gençlerin çoğunlukta olduğu bir yer. Altyapımızı da bunu göz önünde bulundurarak geliştirmeye çalışacağız. Sezona başlamadan şampiyonluk hedefi üzerine yoğunlaştık yalnız tek başına olacak bir iş değil. Hepimiz bir olursak yapabileceğimiz bir iş. Sezon boyunca üst sıralardan kopmamak lazım, altlarda olursak telafi edemeyiz. Keyif alan ve keyif veren bir ekip kuracağız. İlk yarı sonunda hedef takımları arasında olursak ikinci yarı yapacağımız takviyelerle umduğumuzu başaracağımıza inanıyorum. Güçlü bir takımız, şampiyonluk için neden olmasın diyorum. Etimesgut ilçesi bu şampiyonluğun üstesinden gelir. “

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“ANKARAGÜCÜ, HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELİR”

Soru üzerine yıllarca kaptanlığını ve teknik direktörlüğünü yaptığı Ankaragücü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Soydaş, “Ankaragücü’nde ‘Diriliş’ sezonunda transfer yasağını kaldırıp kadro oluşturduk ve sezon başladık. O dönem bazı sorunlar olmasaydı 2-3 yıl evvel ipi göğüslerdik. Ankaragücü’nün başarısı bize ayrı bir mutluluk veriyor. Ankaragücü yeni sezonda TFF 1. Lig’de oynayacak, o yüzden bu liglerdeki ilk yıllar çok önemlidir. Ankaragücü, bu sezonu kazasız ve belasız bir şekilde atlatırsa mevcut gücünü ve potansiyelini ortaya çıkarırlar. Ankaragücü’nün kadrosu çok yenilendi, bildiğimiz oyuncular içerisinde iyi isimler kadroya dahil edildi. Uyum sorunu atlatılırsa başarı gelecektir. Ankaragücü, büyük camiadır, her şeyin üstesinden gelir” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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