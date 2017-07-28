Erdal Kılıçaslan futbolu bıraktı
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ERDAL KILIÇASLAN FUTBOLU BIRAKTI

Erdal Kılıçaslan futbolu bıraktı

Son olarak Osmanlıspor'da forma giyen 33 yaşındaki Erdal Kılıçaslan, futbolu bıraktığını açıkladı.

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Son olarak Osmanlıspor'da forma giyen 33 yaşındaki Erdal Kılıçaslan, futbolu bıraktığını açıkladı.

Erdal, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "13 yıllık profesyonel futbol kariyerimi bugün itibarıyla bırakıyorum. Bana destek veren, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'in alt yapısında yetişen Kılıçarslan, forvet ve sol kanat mevkilerinde görev yapıyordu.

Erdal Kılıçarslan, Türkiye'de Osmanlıspor'un yanısıra Gaziantepspor, Gaziantep BB, Konyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Gençlerbirliği'nde forma giydi.

Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezon, Osmanlıspor formasıyla 28 resmi maça çıkmış 4 gol atmış 1 de asist yapma başarısı göstermişti.

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