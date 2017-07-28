Kocaman'dan Ahmethan'a görev

Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında, santrforda, ilk kez profesyonel maça çıkan 20 yaşındaki Ahmethan Köse'ye şans verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında, santrforda, ilk kez profesyonel maça çıkan 20 yaşındaki Ahmethan Köse'ye şans verdi. Bu arada Kocaman, Fenerbahçe'nin başında bin 531 gün sonra resmi maça çıkarken sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Alper Potuk, profesyonel kariyerinin 300. resmi maçında görev almanın sevincini yaşadı.

Merkur Arena'da oynanan karşılaşmada Kocaman, takımda yaşanan santrfor sıkıntısını Ahmethan Köse'yle çözdü.

Yeni sezon öncesi Emmanuel Emenike'yi Olympiakos'a satan, kiralık Moussa Sow'la tekrar anlaşamayan sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve Robin van Persie'den de yararlanamayınca genç futbolcuya şans doğdu.

Futbola 9 yaşında Adana'da Kurttepespor altyapısında başlayan Ahmethan, 11 yaşında Adanaspor altyapısına geçti. Fenerbahçe altyapısına 2011 yılında 14 yaşında giden Ahmethan, son 2 yılda Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı'nda gösterdiği performansla dikkati çekti ve 36 maçta 24 gol attı.

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında da şans bulan Ahmethan, kariyerinin ilk profesyonel maçına bir Avrupa mücadelesinde çıkmış oldu.

Fenerbahçe sahaya, kalede Volkan Demirel, savunmada Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım dörtlüsüyle çıktı. Teknik direktör Kocaman orta sahada Ozan Tufan, Josef de Souza ve Alper Potuk'u oynatırken, kanatlarda yeni transferler Mathieu Valbuena ile Nabil Dirar'a şansı tanıdı. Ahmethan da ileri uçta görev yaptı.

Valbuena ve Dirar ilk 11'de

Fenerbahçe'de yeni transferler Mathieu Valbuena ile Nabil Dirar, ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi maçta giydi.

Sarı-lacivertlilerin Olympique Lyon'dan aldığı Valbuena ve Monoca'dan transfer ettiği Dirar, hazırlık maçlarında forma giymişti. İki isim sezonun ilk resmi maçında da Aykut Kocaman'dan formayı aldı.

Fenerbahçe'de diğer 3 transfer ise yedek kulübesinde bekledi. Takıma katılalı henüz 5 gün olan Mouricio Isla ile sakatlığından sonra hafta başında takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici, yedek kulübesinde şans bekledi.

Aykut Kocaman kaleci tercihini kaptan Volkan Demirel'den yana kullandı. Volkan'ın ilk 11'de oynamasıyla bir diğer yeni transfer Kamerunlu kaleci Carlos Kameni de yedek kulübesinde oturan isimler arasında yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Aatif Chahechouhe ve Miroslav Stoch da yedek kulübesinde şans bekleyen isimler oldu.

Aykut Kocaman bin 531 gün sonra

Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında tam bin 531 gün sonra resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertli takımın başında son resmi maçına 18 Mayıs 2013'te Süper Lig'de Kardemir Karabükspor karşısında çıkan Kocaman, bin 531 gün aradan sonra Fenerbahçe yedek kulübesinde oturdu.

Tecrübeli teknik adam, bin 547 gün sonra ise bir Avrupa maçında Fenerbahçe'nin başında yer aldı. Kocaman'la Fenerbahçe, Sturm Graz'dan önce son Avrupa sınavını, 2 Mayıs 2013'te UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Portekiz'de Benfica karşısında vermişti.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Sturm Graz deplasmanına getirilmedi.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Simon Kjaer, Salih Uçan ve Robin van Persie'den sakatlıkları nedeniyle faydalanamadı.

Sahalar dönmesi 1,5 ay sürecek Jose Fernandao ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Gregory van der Wiel ise UEFA listesine dahil edilmemişti.

Fenerbahçe'yi taraftarı yalnız bırakmadı

Fenerbahçe'yi Avusturya deplasmanında taraftarı yalnız bırakmadı.

Toplam 15 bin 300 seyirci kapasiteli Merkur Arena'da Fenerbahçe için ayrılan bin 500 kişilik deplasman tribününün büyük bölümü doldu.

Sturm Graz taraftarı da tribünlerin büyük bölümünü doldurarak takımlarını destekledi. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Sturm Graz tribününden maçı takip etti.

Öte yandan, karşılaşma öncesi alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Avusturya polisi, stada gelenleri yoğun bir aramadan geçirdi.

Alper Potuk'un 300. resmi maçı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, profesyonel kariyerinin 300. resmi maçına çıktı.

Alper, bugüne dek Süper Lig'de 220, Türkiye Kupası'nda 34, Avrupa kupalarında 28, TFF Süper Kupa'da 2, A Milli Futbol Takımı'nda ise 15 kez sahada yer aldı.

Sturm Graz maçıyla profesyonel kariyerinde 3. kez dalya diyen Alper, Fenerbahçe formasını ise resmi karşılaşmalarda 160. kez giydi.