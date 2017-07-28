GRAZ'DA İKİ İLK YAŞANDI!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'da Sturm Graz'ı 2-1 yenerek tur için büyük bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertlilerin Rus futbolcusu Neustaedter, Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü atarken Sturm Graz ise Türk takımlarına karşı oynadığı 5. karşılaşmada ilk yenilgisi aldı. Fenerbahçe, Avusturya takımlarıyla oynadığı 5. maçı da kaybetmedi. İşte kritik maçtan yansıyanlar...

Merkur Arena'da oynanan karşılaşmada Sturm Graz, 10. dakikada ilk atağında Stefan Hierlander'in golüyle öne geçti. 29. dakikada Alper Potuk'un ceza sahasına getirdiği top sonucunda Maresic'in kendi kalesine attığı golle, skor 1-1'e geldi. Sarı-lacivertliler, 35. dakikada Roman Neustaedter'in, Mathieu Valbuena'nın kullandığı korner sonucunda attığı kafa golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda oyun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe, önemli bir pozisyona giremese de skor üstünlüğünü korumasını bildi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler, bu maçta rakibine 1-0 yenilse bile tur atlayacak. Sturm Graz'a tur için 2 fark ya da 3 ve üzeri gol atarak tek farklı galibiyet gerekecek.

Kocaman galibiyetle başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımdaki ikinci dönemine galibiyetle başladı.

Sarı-lacivertli takımın başında bin 531 gün sonra resmi maça çıkan Kocaman, 2017-2018 sezonunun ilk resmi maçında galibiyet sevinci yaşadı.

Neustaedter'den ilk gol

Rus futbolcu Neustaedter, Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı.Simon Kjaer'in sakatlığı nedeniyle ilk 11'de sahaya çıkan 29 yaşındaki stoper, takımının 35. dakikada ikinci golünü kaydetti.

Fenerbahçe'ye geçen sezon Schalke 04'ten gelen Neustaedter, sarı-lacivertli formayla 34. resmi maçında ilk kez fileleri havalandırmayı başardı.

Isla şans buldu

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Şilili futbolcu Mauricio Isla, karşılaşmanın son bölümünde şans buldu.

Isla, maçın 76.dakikasında genç oyuncu Ahmethan Köse'nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Asıl mevkisi sağ bek olan Isla, oyuna girdikten sonra Şener Özbayraklı'nın önünde sağ açıkta oynadı.

Isla'nın oyuna girmesiyle Fenerbahçe, son 14 dakikalık bölümde santrforsuz oynadı.

Alper Potuk göz doldurdu

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Sturm Graz maçında gösterdiği performansla göz doldurdu. Kariyerinin 300. profesyonel maçına çıkan Alper, Maresic'in kendi kalesine attığı golde başrol oynadı. Alper, takımının ilk golüne yaptığı katkının yanı sıra başarılı paslarıyla da ön plana çıkarak beğeni topladı.

Fenerbahçe namağlup unvanını korudu

Fenerbahçe, Avusturya takımlarına karşı namağlup unvanını korudu. Avusturya temsilcileriyle 5. kez mücadele eden sarı-lacivertliler, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

İlk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonunda grup aşamasında bir Avusturya takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, Rapid Wien'le oynadığı maçlarda sahadan 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salzburg'la da ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalmış, rövanşı İstanbul'da 3-1 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz'ı da yenerek Avusturya takımları karşısındaki üstünlüğünü devam ettirdi.

Sturm Graz ise tarihinde ilk kez bir Türk takımına yenildi. Daha önce Galatasaray'la 4 kez karşılaşan Avusturya temsilcisi, bu maçlarda ikişer galibiyet ve beraberlik almıştı. Sturm Graz, Türk takımları karşısındaki namağlup unvanını Fenerbahçe karşısında bıraktı.

Sturm Graz sahasında son 8 maçı kaybetti

Sturm Graz, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 8 maçı da kaybetti.

Son 8 maçta seyircisi önünde galip gelemeyen Avusturya temsilcisi, sahasındaki son galibiyetini 6 yıl önce elde etti. Sturm Graz, 3 Ağustos 2011'de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Gürcü rakibi Zestafoni'yi 1-0 yenmişti. Bu galibiyetten sonra Sturm Graz, sırasıyla Bate Borisov, Lokomotiv Moskova, Anderlecht, AEK, Breidablik, Rubin Kazan, Mladost ve Fenerbahçe'ye kaybetti.

Zulechner devam edemedi

Sturm Graz'ın santrforu Philipp Zulechner, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Maçın 13. dakikasında Ozan Tufan'ın faulü sonrası sakatlanan Avusturyalı oyuncu, 16. dakikada yerini Philipp Huspek'e bıraktı.