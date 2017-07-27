Osmanlıspor, ilk mağlubiyetini aldı
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OSMANLISPOR, İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Osmanlıspor, ilk mağlubiyetini aldı

Yeni sezon hazırlıkları kapmasında 4. hazırlık maçını Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Qadisiyah ile oynayan Osmanlıspor, sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı.

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Yeni sezon hazırlıkları kapmasında 4. hazırlık maçını Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Qadisiyah ile oynayan Başkent ekibi, sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı.

Osmanlıspor, Yenikent Osmanlı Stadı’nda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadisiyah takımıyla oynadığı hazırlık maçında 1-0 yenildi.

Erkan Engin, Soner Maraş, Utku Tufanvelioğlu hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken ikinci yarının 52. dakikasında, konuk ekip Fahad Al Dossari ile skoru 1-0 yaptı.

Osmanlıspor golden sonra baskıyı artırmasına rağmen golü bulamadı ve maç Al Qadisiyah takımının üstünlüğüyle son buldu. Başkent ekibi, yeni sezon öncesi oynadığı 4. hazırlık maçından ilk mağlubiyetini almış oldu.  

Osmanlıspor sahada şu 11’le mücadele etti: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Mehmet Güven (Tugay Kacar), Pinto, Prochazka, Musa Çağıran (Sinan Kurt), Lawal (Bora Taşdemir), Serdar Gürler, Regattin, Mehmet Umut Nayir.

Konuk ekip Al Qadisiyah ise sahada; Masrahi (Assiri), Sabhi, Khabrani, Yassin, Abdel (İbrahim), Herve, Hazazi, Hassan (Mouhib), Nadsar, Clay (Dossari), Mazen 11’yle yer aldı. 

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