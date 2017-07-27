Trabzonspor MP'den oyun kurucu transferi
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TRABZONSPOR MP'DEN OYUN KURUCU TRANSFERİ

Trabzonspor MP'den oyun kurucu transferi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, oyun kurucu Burak Eşlik'i transfer etti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, oyun kurucu Burak Eşlik'i transfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) takımlarından Güney Illinois Üniversitesi'nde forma giyen 23 yaşında ve 1,94 metre boyundaki Burak Eşlik ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Burak Eşlik'in, geçen yıl 13,4 sayı ve 2,9 ribaunt ortalamalarıyla oynadığının aktarıldığı açıklamada, genç oyun kurucunun transferinin kulübe hayırlı olması temenni edildi.

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