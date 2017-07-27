BEŞİKTAŞ-LAS PALMAS HAZIRLIK MAÇINDAN NOTLAR

Beşiktaş, sezon öncesi 4. hazırlık maçında İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Las Palmas ile karşı karşıya geldi.

Marbella Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, yeni transfer Pepe ile Ricardo Quaresma'yı maç kadrosuna yine almadı. Bir diğer transfer Orkan Çınar da kadroda bulunmadı.

Sezon öncesi takımın son durumunu görmek için tüm oyuncularını deneyen Güneş, Las Palmas karşısında ideale yakın bir kadroyu sahaya sürdü.

Kalede Tolga Zengin yer alırken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Matej Mitrovic, Dusko Tosic ve Adriano Correia'dan oluştu. Defansın önünde Atiba Hutchinson ile Tolgay Arslan görev alırken, orta sahada Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup ve Caner Erkin şans buldu. Forvet hattında arayışların sürdüğü Beşiktaş'ta Cenk Tosun hazırlık mücadelesinde ileri uçta görev aldı.

Kadroda yer almayan Pepe, Quaresma, Orkan Çınar, Denys Boyko, Hüseyin Yılmaz ve Utku Yuvakuran mücadeleyi tribünden takip etti.

Fikret Orman kamptan ayrıldı

Kampın ilk gününden itibaren takımı yalnız bırakmayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İspanya'dan ayrıldı.

Orman ve yöneticiler Umut Güner, Candaş Tolga Işık ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, teknik heyet ve oyunculara yakın ilgi göstermişti.