STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇININ ÖZETİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertli temsilcimiz, rövanş için büyük avantaj elde etti.
İşte kritik maçın önemli anları...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...
GOL: 10. dakikada Sturm Graz öne geçti. Soldan ani gelişen ev sahibi ekip atağında Röcher ceza sahasına girerek yerden sert ortaladı. Topla ceza sahası içinde sağ çaprazda buluşan Hierlander'in sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
27. Potzmann'ın ceza sahası dışının sağ çaprazından çektiği sert şutta kaleci Volkan Demirel soluna gelen topu tokatladı. Kale sahasının içine düşen topu savunma taca atarak uzaklaştırdı.
GOL: 29. dakikada Maresic'in kendi kalesine attığı gol skora eşitliği getirdi. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Alper Potuk, sıfıra inerek topu kale sahasının içine çevirdi. Alper'in ortasında kaleciyi geçen top 17 yaşındaki stoper Maresic'e çarparak filelerle buluştu: 1-1.
GOL: 35. dakika Fenerbahçe öne geçti. Valbuena'nın soldan kullandığı köşe atışında kale sahasının içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Neustaedter, topu ağlara gönderdi: 1-2.
37. dakikada sağ kanattan Zulj'un kullandığı korner atışında topa arka direkte boş pozisyonda Alar dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.
Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI...
Bu karşılaşmanın rövanşı, 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Ülker Stadı'nda yapılacak.
55. dakikada, Dirar'ın kaleyi sağ çaprazdan gören yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
59. dakikada ceza sahasının sağında Dirar'ın pasıyla topla buluşan Şener'in dar açıdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, Siebenhandl topu ayaklarıyla kornere çeldi.
87. dakikada Schubert'in ceza yayının üzerinden sert şutunda top yandan auta çıktı.
90+1. dakikada Koch'un yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Volkan Demirel son anda topu kornere tokatladı.
Aynı dakikada Sturm Graz'ın atağında, Fenerbahçe kale sahasında savunmada Skrtel'e çarpan top kaleye yöneldi. Volkan Demirel'in ayaklarından dönen topu savunma kornere gönderdi.
Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Sturm Graz: 1 - Fenerbahçe: 2
Stat: Merkur Arena
Hakemler: Ola Hobber Nilsen, Tom Harald Gronevik, Geir Isaksen (Norveç)
Sturm Graz: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Zulj, Lovric (Dk. 75 Schmid), Hierlander, Röcher (Dk. 84 Schubert), Alar, Zulechner (Dk. 16 Huspek)
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, De Souza, Dirar (Dk. 74 Mehmet Topal), Valbuena, Alper Potuk (Dk. 89 Chahechouhe), Ahmethan Köse (Dk. 76 Isla)
Goller: Dk. 10 Hierlander (Sturm Graz), Dk. 29 Maresic (Kendi kalesine), Dk. 35 Neustaedter (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 4 Lykogiannis, Dk. 41 Lovric, Dk. 71 Hierlander (Strum Graz), Dk. 12 Ozan Tufan (Fenerbahçe)