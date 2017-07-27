GENÇLERBİRLİĞİ, GRANADA İLE YENİŞEMEDİ

Foto Albümü Gençlerbirliği, Granada İle Yenişemedi 7 FOTO

Gençlerbirliği, Hollanda kampındaki son hazırlık maçında VV Arnhem Boys’ta Granada ile karşı karşıya geldi. Maçta gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi. Bu maçın ardından Gençlerbirliği yarın akşam Türkiye’ye dönüş yapacak ve yeni sezon hazırlıklarına Ankara’da devam edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, N’Diaye (57.dk Mert), Palitsevich, Zeki(45.dk Umut (70.dk Erdi),Matei, Diallo(72.dk Scekic),Issah, Khalili(45.dk Murat), Milinkovic(82.dk Berat), Skuletic(Vedat)

GRANADA: Varas, Quini (68.dk Diaz), Charlie(68.dk Menosse), German(68.dk Saunier),Irionda(45.dk Alex Martinez) ,Hongla(68.dk Krhin),Martin(68.dk Raul), Pedro(68.dk Montoro),Pena,Machs(68.d Puertas), Grande(68.dk Joselu)

19’ Ceza sahası içinde Matei’nin şık pasında Issah topla buluştu. Issah’ın şutu yandan auta çıktı.

25’ Matei sağ çaprazdan sert vurdu, savunma araya girdi ve top kornere çıktı.

27’ Zeki sağ kanattan ortasını yaptı, arka direkte Skuletic ayak koydu ancak top az farkla auta çıktı.

42’ Milinkovic’in kornerinde Skuletic iyi yükseldi ve vurdu , kaleci çizgi üzerinde kurtardı.

60' Kornerden gelen topa Mert iyi yükseldi, kafayı vurdu. Kaleci son anda çıkardı.

61' Vedat ceza sahası dışından vurdu, kaleci iki hamlede topu kontrol etti.

83' Ahmet Oğuz'un frikiğini kaleci topu yumruklayarak çıkardı.

Maçta gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.