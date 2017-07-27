BEŞİKTAŞ'TAN POTA ALTINA TAKVİYE

Stimaç'ı Anadolu Efes'e kaptıran Beşiktaş, başarılı pota altı oyuncusu Augusto Cesar Lima'yla anlaştı.
5 numara pozisyonunda oynayan Lima, son olarak THY Avrupa Ligi takımlarından Zalgiris Kaunas forması giydi.
2 metre 8 santimetre boyundaki pivot, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 4.6 sayı ve 3.7 ribaundluk performans sergiledi. Brezilyalı oyuncunun, Beşiktaş Sompo Japan ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi..
26 yaşındaki Lima, daha önce Real Madrid ve Unicaja formalarını giymişti..