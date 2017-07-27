BEŞİKTAŞ'TA STOPERE BİR ADAY DAHA!

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın alternatifler arasına, Danimarkalı Erik Sviatchenko'yu da aldığı ortaya çıktı.
Siyah beyazlıların Celtic'de forma giyen oyuncunun menajeriyle temas halinde olduğu belirtilirken, Avrupa basını da Sviatchenko'nun Beşiktaş'ı tercih edebileceğini yazıyor.
Danimarkalı Tipsbladet ve İngiliz Daily Record gazeteleri, Beşiktaş'ın Erik Sviatchenko için Celtic'e satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğunu iddia etti.
26 yaşındaki Danimarkalı stoper, geçtiğimiz sezon Celtic formasıyla 43 maçta forma giyip, 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.