Negredo'ya 3 gün süre
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NEGREDO'YA 3 GÜN SÜRE

Negredo'ya 3 gün süre

Beşiktaş transfer komitesiyle Negredo'nun menajeri arasındaki görüşmelerde sona gelindi.

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Beşiktaş transfer komitesiyle Negredo'nun menajeri arasındaki görüşmelerde sona gelindi.

Siyah beyazlıların teklifini değerlendirecek İspanyol oyuncunun, Valencia ile görüştükten sonra kararını vereceği belirtildi.

Negredo'nun Premier Lig'den gelebilecek teklifleri de değerlendirmek istediği öğrenilirken, Beşiktaş'ın oyuncuya 3 gün süre verdiği ifade edildi.

Görüşmelerin uzamasından rahatsız olan Başkan Fikret Orman'ın transfer komitesine, "alternatif isimleri de gündeminize alın" talimatı verdi. 

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